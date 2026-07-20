Легенда НБА: чувствую, что получаю недостаточно уважения

Легенда НБА Айзея Томас: чувствую, что получаю недостаточно уважения
Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА Айзея Томас высказался об отношении фанатов и экспертов к своим достижениям.
«Чувствую, что заслуживаю достаточного признания. И я также получаю достаточно неуважения, смотрю на это так: с игровой точки зрения все парни, которых вы ставите выше меня — это ваше право, не могу с ним спорить, так? Но всё, что я знаю, когда мы были на площадке, в пределах четырёх линий, в прямом противостоянии, с судьями, зрителями, телеаудиторией, моя команда против их команд — мой клуб побеждал их чаще, чем они побеждали мой», — сказал Томас на YouTube-канале Robin C. John.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Два человека умерли в Аргентине во время финала ЧМ – пожилые мужчины находились дома. В центре Буэнос-Айреса зафиксировано несколько травм из-за падений, драк и алкогольного опьянения
Хитцльспергер об Аргентине: «Паредес, Энцо, Отаменди – да и все остальные – показали просто отвратительное спортивное поведение. А я думал, что сборная Парагвая вела себя плохо»
Пенелопа Крус станцевала в майке Ямаля, празднуя победу Испании на ЧМ