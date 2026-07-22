Экс-тренер «Зенита» возглавил БК «Барселона»

Испанская «Барселона» объявила о назначении словенского специалиста Александра Секулича на пост главного тренера команды. Контракт с 48-летним наставником рассчитан до лета 2028 года, сообщается в пресс-релизе команды.

Последним местом работы Секулича был «Дубай», который он возглавил по ходу прошлого сезона и привёл к победе в Адриатической лиге. Также с 2020 года специалист является главным тренером сборной Словении.

Перед началом сезона Единой лиги ВТБ-2025/2026 Секулич возглавил «Зенит», однако по ходу сезона был сначала отстранён от работы с главной командой, а затем уволен. Также в Единой лиге ВТБ словенец работал с «Локомотивом-Кубань».