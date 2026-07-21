Американский баскетболист покинул «Зенит»

Петербургский «Зенит» объявил об уходе баскетболиста Ксавьера Муна из команды.

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Клуб и американский защитник договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Мун выступал за «Зенит» в сезоне‑2024/25, а затем вернулся в команду в январе 2026‑го. В минувшем сезоне 31‑летний баскетболист провел 26 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру набирал 11,8 очка, отдавал 4,8 передачи, совершал 2,0 подбора и 1,5 перехвата.

Новый сезон Единой лиги стартует 25 сентября.