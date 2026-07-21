Эксперт разобрал игру россиян в Летней лиге НБА

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов оценил выступление российских игроков в Летней лиге НБА. Аналитик отметил сильные и слабые стороны каждого из баскетболистов, а также оценил их шансы закрепиться в североамериканской лиге.

— Летняя лига — это всегда своего рода микс из новичков, второгодок и ребят, борющихся за контракты. Как вам общий уровень конкуренции в этом году, российские игроки на этом фоне смотрелись достойно или были моменты, когда уровень НБА оказывался для них слишком высок?

— Не стану оценивать весь уровень игроков, так как диапазон очень широк. 40% игроков в Летней лиге можно смело поменять, и ничего не изменится, так как очевидно, что они не тянут даже уровень G-лиги. У каждого россиянина есть слабые места: у Влада — подвижность и скорость принимаемых решений при игре на щите, у Дёмина — ужасная защита, у Ищенко — отсутствие столь необходимого стабильного дальнего броска, у Лахина — физика.

Но слабые места есть у всех. Важно быть нужным команде со своим функционалом. Выступление считаю более чем достойным, но не верю, что в НБА задержаться смогут хотя бы трое из них, — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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