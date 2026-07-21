Яннис Адетокунбо объяснил, в каком случае войдёт в число величайших игроков НБА
31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда во флоридской команде «Майами Хит», выразил уверенность в том, что однажды может войти в число лучших игроков в истории, если станет чемпионом лиги в составе «Майами».
«Нет-нет, пока я не вхожу в это список. Но если мы добьёмся здесь успеха, возможно, через несколько лет я стану таковым», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Heat Central в социальной сети Х.
В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.
Ямаль не ответил на предложение чеченского блогера Асхаба Тамаева получить Bugatti в подарок: «Если хочет, пусть забирает в России, могу привезти в Испанию, куда угодно»
Директор ФБР: «США провели самый безопасный чемпионат мира в истории. Мы не допустили инцидентов в ходе эквивалентного 78 Супербоулам мероприятия. Перехватили 700+ БПЛА»
Ямаль станцевал со спущенными шортами во время празднования победы Испании на ЧМ-2026