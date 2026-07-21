В предстоящем сезоне НБА могут сыграть сразу четыре наших парня

В американском Лас-Вегасе завершилась Летняя лига Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это масштабный турнир для второгодок, новичков с драфта и свободных агентов. В составах всех 30 команд НБА на паркет выходили более 400 человек. В том числе четыре наших соотечественника. Еще никогда российский баскетбол не был представлен в Летней лиге НБА настолько широко.

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По количеству игроков Россия стала третьей среди европейских стран, уступив лишь признанным баскетбольным державам - Франции (9 человек) и Испании (7).

Итак, в Летней лиге сыграли Егор Демин ("Бруклин Нетс"), Всеволод Ищенко ("Даллас Маверикс"), Владислав Голдин ("Майами Хит") и Виктор Лахин ("Сакраменто Кингс").

Центровой "Майами" Голдин продлил контракт с клубом прямо во время турнира

Интересно, что все четверо приехали на турнир в разных статусах. У Демина на руках полноценный контракт, он закрепился в составе "Бруклина", и от него ждут игры лидера. В Летней лиге он ожидания подтвердил. Ряд североамериканских СМИ назвали его лучшей второгодкой турнира. Из пяти матчей своей команды он сыграл в трех, набирая в среднем 21 очко при 4,3 передачах. Отдельно стоит выделить два матча. В игре против "Сакраменто" (115:83) Демин только за одну четверть набрал 16 очков без единого промаха. А во встрече с "Хьюстоном" (83:100) после неудачного начала в четвертой четверти Егор реализовал пять трехочковых, набрав 17 очков из 26 командных.

Всеволод Ищенко в отличие от Демина новичок. На минувшем драфте НБА он был выбран во втором раунде под 56-м номером. Но 21-летний парень не стушевался и с ходу закрепился в ротации "Маверикс". Из пяти матчей лучшим для него стал заключительный пятый против "Нью-Йорка" (110:88). 15 набранных очков и 7 результативных передач говорят сами за себя. Всеволоду непросто будет пробиться в основу "Далласа", но обратить на себя внимание ему удалось.

Центровой Влад Голдин подписал новый двусторонний контракт с "Майами" прямо по ходу Летней лиги. Его средние показатели в пяти матчах - 8 очков, 6 подборов и 2 блокшота. Тренерский штаб "Майами" прежде всего ценит 25-летнего россиянина за самоотдачу. Когда Влад на паркете, он буквально "выжигает" трехсекундную зону То, что "Майами" заключил с Голдиным очередное соглашение, тому подтверждение. Напомним, по условиям двустороннего контракта Голдин может играть как в лиге развития за фарм "Майами", так и в основной команде, но не больше 50 матчей.

Самая сложная ситуация у Виктора Лахина, который приехал на турнир свободным агентом. Блеснуть ему удалось только в заключительном матче против "Шарлотт" (92:90). За 21 минуту Виктор набрал 12 очков и сделал 11 подборов. Шансов закрепиться в "Сакраменто" у него немного.