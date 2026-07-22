Демин стал первым россиянином, попавшим в символическую команду Летней лиги НБА

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин вошел в символическую команду Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Россиянин включен во вторую символическую пятерку по итогам турнира. Он стал первым представителем России, который удостоился подобного признания.

Демину 20 лет. "Бруклин" объявил о подписании контракта с ним в июле 2025 года, в июне клуб выбрал россиянина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. В дебютном сезоне Демин провел 52 матча в регулярном чемпионате, в среднем за игру баскетболист набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора и 3,3 передачи. Остаток сезон спортсмен пропустил из-за обострения травмы левой стопы.