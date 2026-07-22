Джейлен Брансон: в «Никс» пока не обсуждали визит в Белый дом
Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» и MVP финальной серии Джейлен Брансон заявил, что команда пока не обсуждала возможное посещение Белого дома в рамках традиционной церемонии чествования чемпионов НБА.
«Эту тему мы ещё не обсуждали внутри команды. Народ делает предположения и говорит всякое, но мы ещё просто не обсуждали это совместно. Будем решать вопросы по мере их возникновения», — приводит слова Брансона портал Yahoo Sports.
«Никс» выиграли плей-офф НБА в сезоне-2025/2026, победив в финале «Сан-Антонио Спёрс» (4-1 в серии).
Напомним, президент США Дональд Трамп в 2017 году отказался принимать «Голден Стэйт Уорриорз», после чего чемпионские команды НБА посещали Белый дом только при Джо Байдене.
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