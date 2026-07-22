Лука Дончич рассказал, чему научился у Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс»
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич рассказал, как повлиял на него четырёхкратный чемпион американец Леброн Джеймс за время, проведённое в команде.
«Во-первых, он делает всё вне площадки, чтобы быть готовым к игре. И, конечно же, если говорить о площадке, все знают, какой он игрок. Леброн появляется едва ли не за 10 часов до игры. И это самое важное… Я пришёл на арену, а он уже провёл тренировку. Подумал: «Что?» — приводит слова Дончича издание Heavy.
Ранее стали известны три клуба, которые рассматривает Леброн для перехода.
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