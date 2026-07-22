Американский баскетболист покинул «Зенит»

«Зенит» объявил о расторжении контракта с американским защитником Трентом Фрейзером. Стороны прекратили сотрудничество по взаимному соглашению.

«Сине-бело-голубые благодарят Трента Фрейзера за четыре ярких сезона, самоотдачу и преданность команде. Спасибо за эмоции, лидерские качества и вклад в достижения «Зенита». Удачи на новом этапе карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне-2025/2026 Фрейзер набирал в среднем 12,8 очка, делал два подбора и 5,2 передачи за 24 минуты на площадке при 40% реализации бросков с игры. Американский защитник стал одним из лидеров команды, помогая «Зениту» дойти до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где петербуржцы уступили УНИКСу (3-4 в серии).