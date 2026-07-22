Экс-баскетболист «Зенита» стал игроком «Виртуса»

Экс-игрок «Зенита» Трент Фрейзер стал игроком «Виртуса»
Итальянский клуб «Виртус» из Болоньи официально объявил о подписании американского защитника Трента Фрейзера.
Ранее издание La Repubblica сообщило, что зарплата Фрейзера вместе с бонусами составит € 900 тыс. в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в команде.
Тренту Фрейзеру 27 лет. Американец выступает как профессиональный баскетболист с 2022 года. С 2023-го по 2026-й представлял российский «Зенит». В сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ Фрейзер набирал в среднем 12,8 очка, делал два подбора и 5,2 передачи за 24 минуты на площадке при 40% реализации бросков с игры.
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