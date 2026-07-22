Перкинс: Леброн Джеймс всё ещё входит в топ-10 игроков НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс заявил, что звёздный форвард Леброн Джеймс, несмотря на возраст, остаётся игроком топ-10 уровня в лиге и не существует 10 баскетболистов, которых можно было бы поставить выше него.

«В предстоящем сезоне он всё ещё входит в топ-10 игроков НБА. Не найдётся 10 игроков, которых мы могли бы назвать и поставить выше Леброна Джеймса», — приводит слова Перкинса The Dunk Central в социальной сети Х.

Леброн Джеймс находится в статусе свободного агента после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее сообщалось, что на него претендуют «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Филадельфия Сиксерс».