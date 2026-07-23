Демин рассказал, как пощадил соперника

Егор Дёмин рассказал, как пощадил соперника в матче Летней лиги НБА
Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин на своём канале в YouTube обсудил с партнёром по команде Майклом Портером выступление в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе, США. Портер отметил уверенность Дёмина в атаке и выразил уверенность, что 20-летний спортсмен поможет «Нетс» в предстоящем сезоне североамериканской лиги.
Дёмин. Майк, буквально пару слов. Что скажешь о нашей первой игре в Лас-Вегасе?
Портер. Егор просто уничтожал. Постоянно проходил под кольцо. Пару раз казалось, что ты мог…
Дёмин. Забить сверху через него? Думаю, мог. Просто решил немного пощадить соперника.
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