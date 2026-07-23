«Мемфис» намерен расстаться с Расселлом

«Мемфис» намерен расстаться с Д’Анджело Расселлом в это межсезонье (Айко)
Разыгрывающий Д’Анджело Расселл вряд ли надолго задержится в «Мемфисе» после недавнего обмена из «Вашингтона».
Как сообщает обозреватель Келли Айко, ожидается, что стороны «будут работать над расставанием» в это межсезонье путем обмена или выкупа контракта.
«Гризлис» приобрели Рассела в результате трейда с участием шести команд 8 июля. Перед этим он воспользовался опцией и продлил свой контракт с «Уизардс» на 6 миллионов на следующий год.
Расселл набирал 10,2 очка (50,8% двухочковых, 29,5% трехочковых), 4,0 передачи и 2,3 подбора в 26 матчах прошедшего сезона за «Мэверикс» до обмена.
Норвежская ассоциация пожалуется в комитет по этике ФИФА из-за вмешательства Трампа в дело Балогуна: «Хотим, чтобы Инфантино признал ошибку. Пытаться замять дело бесполезно»
Лотар Маттеус: «Германия могла бы многому научиться у Испании. У нас хорошие молодые игроки. Важно, чтобы их не баловали и правильно направляли»
Аргентинский депутат Лемуан: «На сборную нападают из-за отсутствия цветных. Левые настраивали мужчин против женщин с помощью феминацизма и хотят настроить черных против белых»