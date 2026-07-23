«Мемфис» намерен расстаться с Расселлом

Разыгрывающий Д’Анджело Расселл вряд ли надолго задержится в «Мемфисе» после недавнего обмена из «Вашингтона».

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Как сообщает обозреватель Келли Айко, ожидается, что стороны «будут работать над расставанием» в это межсезонье путем обмена или выкупа контракта.

«Гризлис» приобрели Рассела в результате трейда с участием шести команд 8 июля. Перед этим он воспользовался опцией и продлил свой контракт с «Уизардс» на 6 миллионов на следующий год.

Расселл набирал 10,2 очка (50,8% двухочковых, 29,5% трехочковых), 4,0 передачи и 2,3 подбора в 26 матчах прошедшего сезона за «Мэверикс» до обмена.