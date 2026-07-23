Эксперт оценил прогресс Ищенко в Летней лиге НБА

Эксперт оценил атакующий прогресс Всеволода Ищенко в Летней лиге НБА
Американский журналист Уилл Миллер отметил, что Всеволоду Ищенко ещё предстоит прибавлять в игре в нападении, однако россиянин заметно улучшал свои атакующие навыки по ходу выступления за «Даллас Маверикс» в Летней лиге. По мнению обозревателя, стабильный бросок может помочь Ищенко получить шанс закрепиться в НБА.
«Безусловно, россиянину ещё есть куда прибавлять в нападении. Однако в ходе Летней лиги его бросок и умение создавать моменты для партнёров заметно прогрессировали от матча к матчу. В итоге за пять игр в Лас-Вегасе он реализовал 40% трёхочковых бросков. Конечно, никто не может гарантировать, что такая эффективность сохранится в регулярном чемпионате. Но если это произойдёт, «Маверикс» вполне могут получить качественного игрока ротации», — говорится в материале Миллера для The Smoking Cuban.
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