Эксперт оценил прогресс Ищенко в Летней лиге НБА

Американский журналист Уилл Миллер отметил, что Всеволоду Ищенко ещё предстоит прибавлять в игре в нападении, однако россиянин заметно улучшал свои атакующие навыки по ходу выступления за «Даллас Маверикс» в Летней лиге. По мнению обозревателя, стабильный бросок может помочь Ищенко получить шанс закрепиться в НБА.

«Безусловно, россиянину ещё есть куда прибавлять в нападении. Однако в ходе Летней лиги его бросок и умение создавать моменты для партнёров заметно прогрессировали от матча к матчу. В итоге за пять игр в Лас-Вегасе он реализовал 40% трёхочковых бросков. Конечно, никто не может гарантировать, что такая эффективность сохранится в регулярном чемпионате. Но если это произойдёт, «Маверикс» вполне могут получить качественного игрока ротации», — говорится в материале Миллера для The Smoking Cuban.