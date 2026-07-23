Гомельский высказался о возможном возвращении ЦСКА в Евролигу

«Отрицательно отношусь». Гомельский — о возможном возвращении ЦСКА в Евролигу
Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением насчёт возможного возвращения московского баскетбольного клуба ЦСКА в Евролигу в сезоне‑2027/2028, но с поправкой на то, что команда не будет проводить домашние матчи в России. Среди альтернативных локаций рассматриваются Сербия и Турция.
«Отрицательно отношусь. Для российских болельщиков в целом и для поклонников ЦСКА это не вариант. Нет возможности прийти в зал и поболеть за своих», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ранее Владимир Гомельский оценил возможный переход центрового Виктора Лахина в ЦСКА.
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