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«Отрицательно отношусь». Гомельский — о возможном возвращении ЦСКА в Евролигу

Чемпионат.com

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением насчёт возможного возвращения московского баскетбольного клуба ЦСКА в Евролигу в сезоне‑2027/2028, но с поправкой на то, что команда не будет проводить домашние матчи в России. Среди альтернативных локаций рассматриваются Сербия и Турция.

Гомельский высказался о возможном возвращении ЦСКА в Евролигу
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«Отрицательно отношусь. Для российских болельщиков в целом и для поклонников ЦСКА это не вариант. Нет возможности прийти в зал и поболеть за своих», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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