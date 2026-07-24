«Енисей» подписал контракт с воспитанником «Зенита» и игроком сборной России
Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Енисей» объявила о подписании контракта с 22-летним российским баскетболистом Яном Додеусом, выступающим на позиции разыгрывающего защитника.
Соглашение носит многолетний характер, но точные сроки не называются.
Додеус является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». За свою карьеру успел сыграть за команды «Зенит-М» и «Зенит-2». Становился чемпионом первенства ДЮБЛ (2022) и бронзовым призёром Единой молодёжной лиги ВТБ (2023). На уровне молодёжки также играл в составе «Руны-2». В 2025 году вызывался в состав мужской национальной команды России.
Минувший сезон провёл в «ЧБК» в Суперлиге.
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