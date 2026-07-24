Эксперт поделился прогнозом о будущем Ищенко после Летней лиги НБА

Эксперт высказался о будущем Всеволода Ищенко после Летней лиги НБА
Американский обозреватель Кирк Хендерсон высказался о будущем российского защитника Всеволода Ищенко, которого «Даллас Маверикс» выбрал во втором раунде драфта НБА-2026.
«Лично я считаю, что Сева Ищенко должен остаться за океаном, чтобы мы могли продолжать говорить о нём всё лучше и лучше. А к этому времени в следующем году в наших глазах он будет величайшим игроком всех времён», — написал Хендерсон на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Ищенко выступал за «Даллас» в Летней лиге НБА. Многие болельщики техасской команды ранее высказывали мнение, что клуб должен сохранить россиянина.
Аршавин считает, что ЧМ в России был лучше, чем в США: «Все было для болельщиков. А в Америке все коммерциализировано, поблажек почти не было, как в обычное время происходило»
Арбитр полуфинала ЧМ Франция – Испания о словах Дешама по поводу его квалификации: «Никакие комментарии не заставят нас усомниться в том, что мы заслуживали работать на этом матче»
Олисе сыграл в любительском матче в Нью-Йорке – в носках и длинных брюках в клетку