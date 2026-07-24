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Эксперт высказался о будущем Всеволода Ищенко после Летней лиги НБА

Чемпионат.com

Американский обозреватель Кирк Хендерсон высказался о будущем российского защитника Всеволода Ищенко, которого «Даллас Маверикс» выбрал во втором раунде драфта НБА-2026.

Эксперт поделился прогнозом о будущем Ищенко после Летней лиги НБА
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«Лично я считаю, что Сева Ищенко должен остаться за океаном, чтобы мы могли продолжать говорить о нём всё лучше и лучше. А к этому времени в следующем году в наших глазах он будет величайшим игроком всех времён», — написал Хендерсон на своей странице в социальных сетях.
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Напомним, Ищенко выступал за «Даллас» в Летней лиге НБА. Многие болельщики техасской команды ранее высказывали мнение, что клуб должен сохранить россиянина.

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