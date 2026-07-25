Раскрыто, когда Леброн Джеймс принял решение о переходе в «Филадельфию»

В подкасте Game Over агент Рич Пол заявил, что его клиент, лёгкий форвард Леброн Джеймс, принял решение присоединиться к «Филадельфии Сиксерс» в час ночи — буквально незадолго до того, как новость стала известна.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с клубом двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

Ранее один из инсайдеров также сообщил о планах Бронни Джеймса на фоне перехода Леброна в «Филадельфию».