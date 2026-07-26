Чарльз Баркли объяснил, почему шокирован переходом Леброна Джеймса в «Филадельфию»
11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик американец Чарльз Баркли объяснил, почему решение 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса о переходе в клуб «Филадельфия Сиксерс» шокировало его.
«Я в шоке, поскольку хотел, чтобы Леброн вернулся в «Кливленд Кавальерс». Джеймс никак не связан с «Филадельфией Сиксерс». Честно говоря, я бы смирился, если бы Леброн решил вернуться в «Майами Хит», но Брон никак не связан ни с «Филадельфией», ни с «Голден Стэйт Уорриорз», — приводит слова Баркли портал Basketball Network.
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