Президент ЦСКА ответил, когда ждать возращения клубов из РФ в Евролигу

Президент ЦСКА Ватутин ответил на вопрос, когда ждать возращения клубов из РФ в Евролигу
Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о возможных сроках возвращения российских клубов в Евролигу. По его словам, говорить о конкретных датах пока преждевременно, поскольку сохраняется ряд серьёзных препятствий.
— Реально, когда вы ожидаете возвращения ЦСКА в европейские турниры?
— Мне часто задают этот вопрос, и каждый раз я вынужден отвечать: «Не знаю». Думаю, вы понимаете почему. Я понимаю, что недавние рекомендации МОК дали многим дополнительный оптимизм, но ключевые препятствия — невозможность прямых перелётов, санкции стран ЕС, проблемы с визами — остаются, — приводит слова Ватутина Meridian Sport.
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