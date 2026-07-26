Появились детали перехода Леброна Джеймса в «Филадельфию», неизвестные самому клубу

Самым неожиданным в переходе форварда Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» стало то, что до последнего об этом не знал даже сам клуб. По данным The Athletic, который за 25 дней поговорил с десятками источников, о решении Леброна не было известно никому, пока агент Рич Пол не позвонил в «Сиксерс» утром в пятницу — всего за несколько минут до публикации постов.

Напомним, в «Филадельфии» Леброн будет получать около $ 3,9 млн за сезон-2026/2027 — почти столько же, сколько новичок команды Лабарон Филон, чей оклад составляет $ 3,6 млн. Для сравнения: всего год назад в «Лейкерс» он зарабатывал почти $ 53 млн.

Если Леброн выиграет чемпионат с «Филадельфией», он станет первым игроком в истории НБА, завоевавшим титул с четырьмя разными клубами. Ранее он становился чемпионом с «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».