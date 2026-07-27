Инсайдер раскрыл, почему Леброн Джеймс отказался возвращаться в «Кливленд»

Инсайдер раскрыл, почему Леброн Джеймс отказался от возвращения в «Кливленд»
Североамериканский журналист и инсайдер НБА Брэндон Робинсон высказался по поводу несостоявшегося перехода звёздного форварда Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс». Вместо этого 41-летний Джеймс присоединился к «Филадельфии Сиксерс» в рамках двустороннего соглашения.
«Вокруг «Кливленда» всё заметно изменилось после громкого обмена, в рамках которого Дариуса Гарлэнда отправили в «Клипперс» за Джеймса Хардена. Рич Пол в своём подкасте не стал сглаживать углы, разбирая потерю Гарлэнда: «Негатив в том, и это не выпад ни в адрес Хардена, ни в адрес Гарлэнда — потому что он любит Гарлэнда так же, как любит Тайриза Макси». Но куда более серьёзный системный вопрос для окружения Леброна всё ещё оставался в задней линии. Как мне раньше говорили люди из близкого круга Леброна Джеймса, их удивляло, что звёздный защитник Донован Митчелл по-прежнему находится в составе «Кавальерс» и до сих пор не был обменян», — написал Робинсон на своём сайте.
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