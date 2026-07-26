$78.0388.89

Рич Пол подтвердил, что Леброн Джеймс всерьез рассматривал переход в «Уорриорз»

Sports.ru

Леброн Джеймс до последнего выбирал между «Филадельфией» и «Голден Стэйт», сообщил его агент Рич Пол.

Рич Пол подтвердил, что Леброн Джеймс всерьез рассматривал переход в «Уорриорз»
© Sports.ru
«Именно поэтому я говорил, что все эти спекуляции были ложными. В конце концов люди просто выполняли свою работу. Это было непростое решение между «Филадельфией» и «Голден Стэйт». В итоге он выбрал «Филадельфию», – рассказал глава агентства Klutch Sports.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Он также объяснил, почему Джеймс может стать особенно важной фигурой для главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса.

«Приход Леброна с его опытом дает Нику Нерсу человека, на которого можно опереться в вопросах дисциплины внутри команды, чтобы игроки не начали выступать против тренера», – добавил Пол.
Спортс: главные новости