Рич Пол подтвердил, что Леброн Джеймс всерьез рассматривал переход в «Уорриорз»
Леброн Джеймс до последнего выбирал между «Филадельфией» и «Голден Стэйт», сообщил его агент Рич Пол.
«Именно поэтому я говорил, что все эти спекуляции были ложными. В конце концов люди просто выполняли свою работу. Это было непростое решение между «Филадельфией» и «Голден Стэйт». В итоге он выбрал «Филадельфию», – рассказал глава агентства Klutch Sports.
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Он также объяснил, почему Джеймс может стать особенно важной фигурой для главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса.
«Приход Леброна с его опытом дает Нику Нерсу человека, на которого можно опереться в вопросах дисциплины внутри команды, чтобы игроки не начали выступать против тренера», – добавил Пол.
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