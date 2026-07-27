В сети высмеяли баскетболиста «Бруклин Нетс»

В сети высмеяли Майкла Портера после неловкого эпизода с Джейленом Брансоном в Нью-Йорке
В социальных сетях высмеяли форварда команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Майкла Портера-младшего из-за ситуации у ночного клуба в Нью-Йорке.
Портер вместе с игроком «Денвер Наггетс» Пейтоном Уотсоном проходил проверку по спискам перед входом в клуб, в то время как прибыл 29-летний лидер «Нью-Йорк Никс» и чемпион НБА 2026 года Джейлен Брансон вместе со своей супругой и без очереди вошёл в клуб.
Поклонники баскетбола быстро отреагировали на этот эпизод.
«Это король Нью-Йорка прибыл», — написал один из них в социальной сети Х.
“Майкл Портер краем глаза видел, как Джейлен Брансон пролетел мимо. ”Нетс", безусловно, должны покинуть Нью-Йорк", — написал комментарий другой пользователь.
“Да, мужчина в чёрной рубашке встретил Джей-Би, когда тот выходил из машины, и беспрепятственно провёл его через вход, в то время как другим пришлось ждать. Высококлассное обслуживание для высококлассного парня, Джей-Би”, — отреагировал третий.
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