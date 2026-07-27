Президент ЦСКА сравнил сербских и российских фанатов

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, как оценивает нынешний интерес к баскетболу в России на фоне отсутствия Евролиги. Руководитель армейцев также сравнил российскую и сербскую фанатские культуры.

— Могло бы возвращение ЦСКА на европейскую арену стать магнитом для самого большого роста популярности баскетбола в истории России? Ведь клубы уже много лет отсутствуют в европейских соревнованиях, тогда как интерес к баскетболу среди российских болельщиков традиционно очень высок.

— Если использовать слово «страсть», оно в гораздо большей степени относится к зрителям в Сербии. У российских болельщиков другой тип фанатской базы. Конечно, России не хватает приезда сильнейших европейских клубов, московские болельщики хотели бы снова увидеть ЦСКА в матчах с гостями из Испании, Греции и Сербии. Интерес к матчам Лиги ВТБ значительный, но, если когда-нибудь произойдет возвращение в Евролигу, это, безусловно, вызовет большой интерес, хотя я не ожидал бы какого-то взрывного роста. Отсутствие Евролиги существенно изменило нашу реальность, но, безусловно, не сделало её невыносимой. Жизнь продолжается. Люди продолжают смотреть баскетбол, хотя и без Евролиги, — приводит слова Ватутина Meridian Sport.