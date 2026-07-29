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Опубликованы данные о Леброне Джеймсе с редкими цифрами о его долголетии в НБА

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Авторитетное издание ESPN опубликовало факты, связанные с долголетием 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, представляющего клуб «Филадельфия Сиксерс», в лиге.

Опубликованы данные о Леброне Джеймсе о его долголетии в НБА
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Факты о долголетии Леброна Джеймса в НБА по версии ESPN:

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  1. Леброн выходил на паркет против 36% всех игроков, выступавших в НБА.
  2. Леброн выступал с 68 игроками, которые родились после его дебюта в лиге в 2003 году.
  3. Шесть главных тренеров команд НБА на момент публикации младше Леброна.

Джеймс в июле присоединился к команде «Филадельфия Сиксерс», подписав двухлетний контракт.

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