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Леброн Джеймс провел тренировку с Тайризом Макси

Sports.ru

Леброн Джеймс уже начал подготовку к своему первому сезону в составе «Филадельфии».

Леброн Джеймс провел тренировку с Тайризом Макси
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Четырехкратный чемпион НБА провел совместную тренировку с Тайризом Макси.

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Фотографией с занятия поделился известный тренер по индивидуальной подготовке Крис Джонсон.

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