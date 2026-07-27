Леброн Джеймс провел тренировку с Тайризом Макси
Леброн Джеймс уже начал подготовку к своему первому сезону в составе «Филадельфии».
Четырехкратный чемпион НБА провел совместную тренировку с Тайризом Макси.
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Фотографией с занятия поделился известный тренер по индивидуальной подготовке Крис Джонсон.
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