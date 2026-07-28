Главный тренер баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» погиб

Главный тренер баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер погиб в Приморье. Об этом сообщает команда на странице во «ВКонтакте».
В посте отмечается, что Сандлер искренне любил баскетбол и регион. Он посвятил жизнь развитию спорта и воспитанию игроков.
«Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу «Динамо» прошло большой путь и добилось значимых побед», — говорится в публикации.
Местный Telegram-канал пишет, что 44-летний тренер погиб в ночь на 28 июля во Владивостоке по адресу Набережная, 1. Его гидроцикл врезался в дамбу и налетел на камни. Водитель умер на месте до прибытия скорой.
В этом году при Сандлере клуб «Динамо-Владивосток» впервые в истории вышел в Единую лигу. В прошлом тренер также возглавлял команды «Спартак-Приморье», «Восток-65» и профессиональный спортивный клуб «Сахалин».
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