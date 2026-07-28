СК показал кадры с места гибели тренера баскетбольного "Динамо" Эдуарда Сандлера

Приморский СК опубликовал кадры с места гибели главного тренера баскетбольного "Динамо" Эдуарда Сандлера. Фотографии появились в канале управления СК в MAX.

Минувшей ночью стало известно, что во Владивостоке 44-летний Сандлер на гидроцикле врезался в камни, получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. В Приморском спортивном обществе "Динамо" подтвердили личность погибшего.

По факту случившегося СК Приморья начал проверку. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, а от самого удара о каменную насыпь гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги.

На опубликованных СК кадрах показаны акватория, грунтовая дорога, где произошло ЧП, а вдали виден тот самый гидроцикл.

Соболезнования в связи с гибелью Эдуарда Сандлера выразил в том числе губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Сандлер начинал тренерскую карьеру в "Спартаке-Приморье", привел команду к победам на всероссийском уровне, успел несколько лет поработать на Сахалине, а вернувшись во Владивосток, возглавил приморский баскетбольный клуб "Динамо". Незадолго до гибели Сандлеру было доверено руководить командой в элитном дивизионе российского баскетбола - Единой лиге ВТБ.