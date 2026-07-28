СК показал кадры с места гибели тренера баскетбольного "Динамо" Эдуарда Сандлера
Приморский СК опубликовал кадры с места гибели главного тренера баскетбольного "Динамо" Эдуарда Сандлера. Фотографии появились в канале управления СК в MAX.
Минувшей ночью стало известно, что во Владивостоке 44-летний Сандлер на гидроцикле врезался в камни, получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. В Приморском спортивном обществе "Динамо" подтвердили личность погибшего.
По факту случившегося СК Приморья начал проверку. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, а от самого удара о каменную насыпь гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги.
На опубликованных СК кадрах показаны акватория, грунтовая дорога, где произошло ЧП, а вдали виден тот самый гидроцикл.
Соболезнования в связи с гибелью Эдуарда Сандлера выразил в том числе губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Сандлер начинал тренерскую карьеру в "Спартаке-Приморье", привел команду к победам на всероссийском уровне, успел несколько лет поработать на Сахалине, а вернувшись во Владивосток, возглавил приморский баскетбольный клуб "Динамо". Незадолго до гибели Сандлеру было доверено руководить командой в элитном дивизионе российского баскетбола - Единой лиге ВТБ.
Депутат Журова о вызове Инфантино в Конгресс США: «Трампа хотят опорочить, опустить его рейтинги, которые он поднял за счет истории с Балогуном. Это политические игры»
Конгрессмен США инициировал расследование связей ФИФА с администрацией Трампа. Раскин пригласил Инфантино выступить перед судебным комитетом
Пивоваров о будущем Чавеса в «Динамо»: «Новости в интернете – всего лишь слухи. Сейчас Луис вернулся и проходит поготовку с новым тренером, о дальнейших решениях сказать не могу»