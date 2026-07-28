БК «Уралмаш» отреагировал на новость о смерти тренера «Динамо»

Баскетбольный екатеринбургский клуб «Уралмаш» отреагировал на новость о гибели президента и главного тренера владивостокского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Ушёл из жизни президент и главный тренер ПБК «Динамо» Эдуард Сандлер. Баскетбольный клуб «Уралмаш» выражает соболезнования семье Эдуарда Михайловича, его друзьям, коллегам и болельщикам приморской команды. Сил и стойкости близким в этот трудный момент. Светлая память», — сказано в пресс-релизе команды.

Президент и главный тренер «Динамо» скончался в возрасте 44 лет. Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом — по информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «налетел на камни». Он погиб до прибытия бригады скорой.

В грядущем сезоне Эдуард должен был возглавлять владивостокское «Динамо» в первом для команды сезоне в Единой лиге.