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Александр Шендеров перешел в «Автодор» на правах аренды из «Пари НН»

Sports.ru

«Автодор» объявил об аренде защитника «Пари НН» Александра Шендерова (18 лет, 190 см).

Баскетболист «Пари НН» будет играть за «Автодор»
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Действующее соглашение игрока с нижегородской командой рассчитано еще на три года, однако сезон-2026/27 Шендеров проведет в Саратове.

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Воспитанник самарского баскетбола в прошлом сезоне провел 32 матча, набирая 3,2 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи за 16,5 минуты на паркете.

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