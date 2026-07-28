Баскетболист «Пари НН» будет играть за «Автодор»

«Автодор» объявил об аренде защитника «Пари НН» Александра Шендерова (18 лет, 190 см).

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Действующее соглашение игрока с нижегородской командой рассчитано еще на три года, однако сезон-2026/27 Шендеров проведет в Саратове.

Воспитанник самарского баскетбола в прошлом сезоне провел 32 матча, набирая 3,2 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи за 16,5 минуты на паркете.