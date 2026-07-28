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«Атланта» пыталась выменять Джарретта Аллена, но получила отказ

Sports.ru

«Атланта» интересовалась возможностью обмена Джарретта Аллена, однако «Кливленд» не намерен расставаться со своим стартовым центровым.

«Атланта» пыталась выменять игрока «Кливленда»
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По данным инсайдера Марка Стейна, руководство «Кавальерс» продолжает рассматривать Аллена как одного из ключевых игроков команды наряду с Донованом Митчеллом и Эваном Мобли. Все предложения по центровому были отклонены.

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Интерес «Атланты» связан с желанием укрепить переднюю линию. Появление Аллена позволило бы «Хокс» использовать более крупную стартовую пятерку с Оньекой Оконгву и Джейленом Джонсоном на позициях форвардов.

Несмотря на серьезную нагрузку на платежную ведомость после ожидаемого продления контракта с Джеймсом Харденом, «Кливленд» не планирует масштабных изменений в составе и намерен сохранить свое основное ядро.

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