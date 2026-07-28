«Атланта» пыталась выменять игрока «Кливленда»

«Атланта» пыталась выменять Джарретта Аллена, но получила отказ
«Атланта» интересовалась возможностью обмена Джарретта Аллена, однако «Кливленд» не намерен расставаться со своим стартовым центровым.
По данным инсайдера Марка Стейна, руководство «Кавальерс» продолжает рассматривать Аллена как одного из ключевых игроков команды наряду с Донованом Митчеллом и Эваном Мобли. Все предложения по центровому были отклонены.
Интерес «Атланты» связан с желанием укрепить переднюю линию. Появление Аллена позволило бы «Хокс» использовать более крупную стартовую пятерку с Оньекой Оконгву и Джейленом Джонсоном на позициях форвардов.
Несмотря на серьезную нагрузку на платежную ведомость после ожидаемого продления контракта с Джеймсом Харденом, «Кливленд» не планирует масштабных изменений в составе и намерен сохранить свое основное ядро.
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