Сандлер в интервью перед смертью ответил, кем себя видит через пять лет

Бывший президент и экс-главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер порассуждал о своём будущем и ответил, кем видит себя через пять лет.

Интервью с Сандлером было записано незадолго до трагических событий.

— Вопрос на порассуждать. А где вы видите себя и «Динамо» Владивосток ещё через пять лет?

— Через пять лет я вижу себя тренером сборной России. Где будет «Динамо» Владивосток? Посмотрим.

— То есть, в обозримом будущем с «Динамо» себя уже не связываете?

— Так нельзя говорить. В моей жизни были разные команды. Могут быть разные ситуации. Я очень преданный человек — в любой системе, в которой работаю. Но системы могут меняться, я в своей жизни это уже видел много раз. Главное, что я буду всегда сам. То есть, я могу быть руководителем любого клуба. И скоро я стану тренером, который может стоять у руля любого суперклуба. Но, в любом случае, через пять лет я буду тренером сборной страны, — сказал Сандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Эдуардом Сандлером на «Чемпионате».