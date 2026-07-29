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Виктор Оладипо высказался о сорвавшемся контракте на $ 80 млн

Чемпионат.com

Экс-игрок НБА Виктор Оладипо рассказал, как отказался от контракта на $ 80 млн с «Индианой Пэйсерс».

Экс-игрок НБА высказался о сорвавшемся контракте на $80 млн
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«Получил предложение на три года и $ 80 млн, так что это было меньше чем раньше, но примерно то же самое. И мои врачи и все вокруг говорили мне, что я становлюсь здоровее, хотя, к сожалению, операция была проведена неправильно. Так что принял решение не принимать контракт, думая, что становлюсь лучше. И затем в моих первых трёх-четырёх играх в Индианаполисе в том году я набирал в среднем 20 очков. Так что именно поэтому они обменяли меня, потому что набирал столько, по инсайдерской информации, они знали, что с моей головой тоже всё было *****.
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Мне никогда не предлагали $ 160 млн. Я бы взял их», — приводит слова Оладипо аккаунт katsu в социальной сети Х.

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