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Центровой Кривых покинул «Зенит», выкупив контракт

Чемпионат.com

19-летний российский баскетболист Илья Кривых, выступающий на позиции центрового, расторг контракт с командой Единой лиги ВТБ «Зенит», о чём сообщила пресс-служба санкт-петербургского коллектива.

Центровой покинул БК «Зенит»
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«После двух сезонов в системе «Зенита» центровой Илья Кривых продолжит карьеру в другом клубе Единой лиги ВТБ. Игрок воспользовался предусмотренным контрактом правом выкупа, чтобы досрочно прекратить действие соглашения.
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Сине-бело-голубые благодарят Илью за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное в системе БК «Зенит». Желаем успехов в дальнейшей карьере и новых побед!» — говорится в сообщении команды.

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