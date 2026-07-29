«Уралмаш» подписал экс-центрового «Зенита»

«Уралмаш» объявил о подписании контракта с экс-центровым «Зенита»
19-летний российский баскетболист Илья Кривых, выступающий на позиции центрового, подписал контракт с командой Единой лиги ВТБ «Уралмаш», о чём сообщи пресс-служба екатеринбургского коллектива.
Срок, на который заключено соглашение с россиянином, не называется.
Кривых является воспитанником академии БК «Зенит», куда попал в 2024 году и выступал за «Зенит-М». В 2026-м стал чемпионом Единой молодёжной лиги и был выбран в символическую пятёрку «Финала четырёх».
Также в сезоне-2025/2026 он дебютировал в Единой лиге в составе «Зенита», проведя шесть матчей. В среднем за игру на его счету было — 0,7 очка, 0,8 подбора, 0,3 блок-шота, 0,7 потери и 0 передач за 3:43.
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