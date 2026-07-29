Капитан «Уралмаша» оценил трансферную политику клуба в межсезонье-2026
Российский разыгрывающий защитник и капитан команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Тимофей Герасимов оценил трансферную политику клуба в межсезонье-2026.
— Клуб провёл мощную трансферную кампанию летом. Знаком ли ты с кем-то из новичков? Как они тебе?
— Действительно, этим летом клуб провёл очень серьёзную трансферную кампанию. На мой взгляд, команда заметно усилилась практически во всех линиях, поэтому следующий сезон обещает быть очень интересным. С некоторыми новичками я уже знаком, а с большинством пока ещё нет. Но впереди нас ждёт предсезонная подготовка, где будет достаточно времени, чтобы узнать друг друга лучше, наладить взаимопонимание и стать настоящей командой. Уверен, что новые ребята быстро адаптируются и помогут нам добиться поставленных целей, — приводит слова Герасимова пресс-служба команды.
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