В честь погибшего Сандлера могут создать баскетбольную лигу

Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что в городе может появиться школьная баскетбольная лига, которая будет носить имя погибшего главного тренера баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Теперь я знаю, что в школах нашего города возможно создать школьную спортивную лигу, о которой Сандлер мечтал. Елена Васильевна (мать Эдуарда. — Прим. «Чемпионата») сама скажет, можно ли будет назвать школьную лигу его именем», — приводит слова Шестакова RT на русском.

Сандлеру было 44 года. Как известно, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «врезался в дамбу или налетел на камни». Эдуард, который был за рулём, погиб до прибытия бригады скорой.