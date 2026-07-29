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Игорь Заманский покинет должность директора академии «Зенита»

Sports.ru

Игорь Заманский больше не будет занимать должность директора академии баскетбольного клуба «Зенит». По информации «Спорт-Экспресса», такое решение приняло новое руководство петербургского клуба.

В академии «Зенита» сменится руководитель
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Бывший игрок сборной России возглавил академию летом 2018 года и принимал непосредственное участие в ее создании. За время его работы молодежная система «Зенита» добилась значительных успехов на всероссийском уровне.

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Молодежная команда клуба за этот период трижды становилась чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ. Кроме того, юношеские команды «Зенита» завоевали три золотые медали первенства ДЮБЛ.

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