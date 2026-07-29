Уход Леброна Джеймса из «Лейкерс» считали неизбежным

Окружение Леброна Джеймса было убеждено, что «Лейкерс» не собирались сохранять форварда в составе на сезон-2026/27. Об этом сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.

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По информации источника, близкие к Джеймсу люди считали, что руководство калифорнийского клуба приняло решение двигаться дальше без четырехкратного чемпиона НБА задолго до его ухода.

При этом президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка после завершения сезона публично заявлял об обратном.

Как отмечает Макменамин, в окружении Джеймса полагали, что слова руководства не отражали реальных намерений организации, а возвращение Леброна в команду никогда всерьез не рассматривалось.

В итоге после восьми сезонов в составе «Лейкерс» Джеймс покинул клуб и продолжил карьеру в «Филадельфии».