Чемпион НБА объяснил, почему уже год занимается муай-тай
29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», рассказал, почему стал заниматься муай-тай.
«Я занимаюсь муай-тай уже около года. Мне хотелось бросить себе новый вызов и по-другому нагрузить своё тело. Это отлично помогает раскрывать тазобедренные суставы, что очень полезно для защиты. Также это помогает дольше оставаться в низкой стойке, лучше держать баланс и сохранять нужные позиции на протяжении длительного времени. Гибкость, которую даёт этот вид спорта, тоже очень важна. Кроме того, бойцы тренируются невероятно тяжело. Возможность перенести этот подход в своё мышление и подготовку оказалась очень полезной для меня», — приводит слова Брауна аккаунт dank в социальной сети Х.
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