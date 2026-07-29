Новый контракт Дрэймонда Грина позволяет «Голден Стэйт» обменять форварда

Новый контракт Дрэймонда Грина с «Голден Стэйт» позволяет клубу обменять форварда, хотя в организации не планируют расставаться с игроком.

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Ранее четырехкратный чемпион НБА согласовал однолетнее соглашение на 27,7 миллиона долларов после отказа от опции продления почти на аналогичную сумму.

Как сообщает журналист ESPN Энтони Слэйтер, Грин отказался от автоматического права блокировать обмен, которое полагалось бы ему по правилам НБА после подписания нового однолетнего контракта с прежним клубом.

Вместо запрета на обмен контракт включает так называемый «трэйд кикер» – бонус в размере 15% от суммы соглашения, который будет выплачен Грину, если «Голден Стэйт» все же решит его обменять по ходу сезона-2026/27.