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Новый контракт Дрэймонда Грина позволяет «Голден Стэйт» обменять форварда

Sports.ru

Новый контракт Дрэймонда Грина с «Голден Стэйт» позволяет клубу обменять форварда, хотя в организации не планируют расставаться с игроком.

Новый контракт Дрэймонда Грина позволяет «Голден Стэйт» обменять форварда
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Ранее четырехкратный чемпион НБА согласовал однолетнее соглашение на 27,7 миллиона долларов после отказа от опции продления почти на аналогичную сумму.

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Как сообщает журналист ESPN Энтони Слэйтер, Грин отказался от автоматического права блокировать обмен, которое полагалось бы ему по правилам НБА после подписания нового однолетнего контракта с прежним клубом.

Вместо запрета на обмен контракт включает так называемый «трэйд кикер» – бонус в размере 15% от суммы соглашения, который будет выплачен Грину, если «Голден Стэйт» все же решит его обменять по ходу сезона-2026/27.

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