Экс-игрок НБА поделился воспоминаниями о выступлении в Китае

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), первый пик драфта 2007 года Грег Оден поделился воспоминаниями о выступлении в Китае.

Грег. Мне кажется, когда я был в Китае, я выкуривал по пачке в день. Я курил сигареты прямо перед матчами. Просто стрессовал.

Интервьюер. Я только и представляю его в туалетной кабинке — ростом 213 см.

Грег. Это был бы я. И у меня были бы Black & Mild со вкусом вина.

Интервьюер. Вина?

Грег. Да, Black & Mild со вкусом вина. С деревянным мундштуком. Black & Mild со вкусом вина.

Интервьюер. Эй, а представь: перерыв в матче, ты идёшь в туалет, пытаешься пописать, а там стоит тренер и всё вокруг в сигаретном дыму, — рассказал Оден в подкасте The OGs.