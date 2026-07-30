Экс-игрок НБА поделился воспоминаниями о выступлении в Китае

Экс-игрок НБА высказался о выступлении в Китае, где курил прямо перед матчами
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), первый пик драфта 2007 года Грег Оден поделился воспоминаниями о выступлении в Китае.
Грег. Мне кажется, когда я был в Китае, я выкуривал по пачке в день. Я курил сигареты прямо перед матчами. Просто стрессовал.
Интервьюер. Я только и представляю его в туалетной кабинке — ростом 213 см.
Грег. Это был бы я. И у меня были бы Black & Mild со вкусом вина.
Интервьюер. Вина?
Грег. Да, Black & Mild со вкусом вина. С деревянным мундштуком. Black & Mild со вкусом вина.
Интервьюер. Эй, а представь: перерыв в матче, ты идёшь в туалет, пытаешься пописать, а там стоит тренер и всё вокруг в сигаретном дыму, — рассказал Оден в подкасте The OGs.
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