Тренер баскетбольного клуба женился на бывшей помощнице

Главный тренер мужской баскетбольной команды университета Алабамы Нейт Оутс женился на своей бывшей помощнице Алекс Аччетте, которая младше его на 20 лет. 51-летний специалист входит в число самых высокооплачиваемых тренеров студенческого баскетбола США. Его оклад составляет $ 7,25 млн в год.

До этого Оутс состоял в браке с Кристал, с которой прожил 26 лет. Пара развелась в 2023 году. У бывших супругов трое дочерей. В 2015 году Кристал перенесла агрессивную форму лимфомы и впоследствии победила болезнь.

31-летняя Аччетта начала работать в баскетбольной программе университета Алабамы в 2015 году, а после окончания учёбы вошла в тренерский штаб. Она трудилась под руководством Оутса до октября 2022 года, после чего перешла в организацию клуба НБА «Даллас Маверикс».

В апреле этого года Оутс впервые публично подтвердил отношения с Аччеттой, назвав её своей невестой. О свадьбе стало известно после того, как фотографии с церемонии появились в социальных сетях.