Определился новый клуб баскетболиста Ведищева на следующий сезон

26-летний защитник Захар Ведищев продолжит карьеру в «Самаре». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». Контракт спортсмена с краснодарским «Локомотивом-Кубань» истёк нынешним летом.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Ведищев принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 2,2 очка, совершал один подбор и отдавал 0,3 передачи.

Ранее президент и главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер, рассуждая о совмещении руководящей и тренерской должностей, рассказал о своём отношении к президенту «Локомотива-Кубань» Андрею Ведищеву, а также в шутливой манере высказался о Захаре.