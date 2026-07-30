«Уралмаш» хочет снизить зависимость от легионеров

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал о курсе клуба на развитие молодых российских баскетболистов.

© Sports.ru

«Мы создаем пятерку из молодых российских игроков 2006–2007 годов рождения, чтобы в будущем полностью не зависеть от легионеров. Сейчас подписали с Ильей Кривых контракт на два года. Это хороший фактурный игрок ростом 210 сантиметров, отлично проявивший себя в молодежной Единой лиге ВТБ, баскетболист сборной России. У нас в стране много талантливых молодых баскетболистов», – приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ екатеринбургский клуб дошел до четвертьфинала плей-офф, где уступил «Зениту» со счетом 1-3.