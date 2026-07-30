О последнем этапе карьеры Леброна Джеймса снимают документальный сериал

Леброн Джеймс и ESPN близки к соглашению о создании документального сериала о заключительном этапе карьеры четырехкратного чемпиона НБА.

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Как сообщает The Athletic, переговоры находятся «на финишной прямой». Ожидается, что съемочная группа будет сопровождать Джеймса во время его выступления за «Филадельфию».

Проект объединит новые закулисные материалы из периода выступлений Леброна за «Сиксерс» с архивными кадрами разных этапов его карьеры. Камеры НБА сопровождают Джеймса с его дебютного сезона в лиге, поэтому сериал может включить ранее не публиковавшиеся материалы.

Дата выхода проекта пока не объявлена. Финансовые условия возможного соглашения также не раскрываются.

В сети уже проводят параллели между будущим сериалом о Джеймсе и документальным проектом «The Last Dance» о Майкле Джордане, который стал одним из главных спортивных медиа-событий 2020 года.