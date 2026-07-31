$79.8690.88

«Не знаю, заметили ли вы». Новичок «Бруклина» Браун высказался о Егоре Дёмине

Чемпионат.comиещё 1

Защитник «Бруклин Нетс» Микель Браун высказался о своём партнёре по команде, российском разыгрывающем Егоре Дёмине. Браун был выбран «Бруклином» под шестым номером на драфте НБА 2026 года.

Новичок «Бруклина» высказался о Демине
© Чемпионат

«Это мой бро, чувак. Мы постоянно подшучиваем друг над другом. Не знаю, заметили ли вы, но во время игры мы всё время подкалываем друг друга, просто шутим. У нас отличные отношения. Думаю, мы оба понимаем, что мы вроде как перспективный молодняк, который подтягивается наверх и стремится стать лучше, сделать друг друга сильнее. И я, и он можем подтвердить: моя задача — облегчить жизнь ему, а его задача — сделать жизнь проще для меня. Так что мы сразу нашли общий язык», — сказал Браун в подкасте Nets Pod.

Чемпионат.com: главные новости