Баскетболист «Зенита» поделился мнением о новом тренере клуба

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о новом тренере клуба Душко Ивановиче, который возглавил санкт-петербургский коллектив в июне этого года.

— Новым главным тренером назначен Душко Иванович. Что‑то слышали о нём ранее?

— Конечно. Все всё о нём слышали. Классный специалист, который много лет тренировал на высоком уровне команды Евролиги, добивался больших успехов. Я с ним пересекался, когда играл за «Зенит» против «Химок», которыми он руководил. Поэтому, безусловно, наслышан о нём. С большим желанием и удовольствием жду нового сезона, чтобы поработать под его руководством.

— Он славится довольно тяжёлыми тренировками. Ментально уже подготовились к этому?

— Я не знаю, мне кажется, всегда тяжело как‑то именно подготовиться к определённому роду тренировок. Ментально это надо прочувствовать. Я думаю, что вот сейчас, когда всё начнётся, уже и будет понимание какое‑то.

— Иванович говорил, что ему хотелось бы, чтобы игроки уже были в хорошей форме до начала работы. Лично вы как оцените своё состояние в данный момент?

— Понятное дело, что тяжело, наверное, без командного тренировочного процесса, без игровой практики подойти на 100%, но всё равно лето провёл довольно‑таки неплохо. Тренировался, работал над своими физическими кондициями, поэтому к предсезонке должен быть готов, — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».